Chi ha detto a Felix Afena-Gyan “dentro ci sono le banane” mentre scartava il regalo di Mourinho? | VIDEO

È un momento d’oro per Felix Afena-Gyan, il 18enne calciatore ghanese che milita nella Roma e che ieri sera ha segnato il suo primo (e poco dopo secondo) gol in serie A. Adesso è il più giovane giocatore ad aver segnato una doppietta nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, e il più giovane giocatore straniero nell’era dei tre punti ad aver segnato una rete nella massima serie con la maglia della Roma. Come ricompensa, il suo allenatore José Mourinho gli aveva promesso un regalo: “Avevo promesso ad Afena-Gyan di comprargli delle scarpe che gli piacciono tanto e che costano altrettanto. Più o meno 800 euro. Lui mi ha detto di ricordarmi di farlo. Già con il Milan e il Cagliari aveva creato delle difficoltà agli avversari grazie alle sue doti fisiche. Ci ha aiutato tanto”.

Felix gyan gets the shoe promised to him by Mourinho pic.twitter.com/kKPptnWfUn — J (@MourinhoPics) November 22, 2021

La frase sulle banane detta a Felix Afena-Gyan

Detto, fatto. Con un video pubblicato sul profilo Instagram del ragazzo, viene mostrato il momento in cui avviene la consegna del regalo, con un abbraccio commosso tra il calciatore e l’allenatore. Quello che non viene mostrato, però, accade un secondo prima ed è stato rilanciato da altri utenti sui social che hanno diffuso il video integrale. Mentre il giovane scarta il pacco, qualcuno presente nella stanza, probabilmente la persona che sta filmando, dice “ci sono le banane dentro”, facendo riferimento al contenuto. Un’uscita razzista che probabilmente non viene colta da Felix Afena-Gyan, che sembra ignorare quanto detto e corre ad abbracciare Mourinho. Chi ha pronunciato quelle parole? Perché la parte sulle “banane” tagliate dal video “ufficiale”? I filmati sono inequivocabili e rischiano di mettere in imbarazzo la società, mentre molti chiedono che il responsabile venga individuato e punito per la sua espressione razzista.