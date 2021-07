Fedez vs Salvini: “Immaginate se un immigrato marocchino avesse ucciso un assessore leghista…”

Non poteva mancare, sul caso di Voghera, l’intervento di Federico Lucia in arte Fedez. Che, attraverso una videostories su Instagram interviene alla sua maniera nel dibattito mettendo a nudo l’ipocrisia della Lega e di Matteo Salvini nel modo in cui è stata raccontata la notizia del giorno dell’assessore alla Sicurezza del Comune piemontese che ha…

“Persona morte di nazionalità marocchina, non che sia importante, ma prendete questi due addendi: assessore leghista, persona marocchina. Prendete questi due addendi e sostituiteli. Marocchino uccide assessore leghista. Ve lo vedete Matteo Salvini che dice fermi tutti, si apre la pista della legittima difesa? No, la reazione sarebbe stata tipo ‘ohhhhhh'” spiega Fedez, che poi conclude con un più che eloquente “Ridicoli!”, rivolgendosi chiaramente a Salvini ma, più in generale, alla Lega e a tutta la destra sovranista che in queste ore sta utilizzando un fatto di cronaca, su cui resta ancora da chiarire la dinamica esatta, per trasformare l’assassino da carnefice a vittima.

Per le storie che ha pubblicato ieri su Instagrampic.twitter.com/ADzMThK9c7 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 22, 2021

Se si è trattata o meno di legittima difesa, ovviamente non spetta né a Salvini né a Fedez né a nessun altro stabilirlo, ma l’affondo dell’influencer si limita a criticare la comunicazione che la Lega ha costruito intorno alla vicenda: una doppia morale e un doppiopesismo da parte di chi sulla sicurezza ha impostato la propria propaganda e che si ritrova a dover spiegare come si concilia l’idea di sicurezza con una specie di sceriffo che gira armato in pieno centro con una calibro 22 in tasca carica e con un colpo di canna, confondendo Voghera con un set di Sergio Leone.

Fedez, insomma, ancora una volta ha colpito nel segno, a giudicare anche dalla reazione di apprezzamento da parte dei social, che lo ringraziano per aver dato voce al pensiero di tanti e, soprattutto, di averlo fatto davanti a una platea di 15 milioni di persone.