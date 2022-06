La lettera di Fedez a Giovanni Allevi dopo l’annuncio del mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile”

“Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. È il messaggio di solidarietà che Fedez invia tramite Twitter al pianista che ieri ha annunciato di avere un mieloma.

Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’ 💖 — Fedez (@Fedez) June 18, 2022

Fedez invia un messaggio di sostegno ad Allevi

“Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero! Spero a presto”, risponde Allevi. Il musicista ha annunciato la sua malattia sui social: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”, aveva scritto, aggiungendo: “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Allevi ha annullato il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico. La notizia ha sconvolto i fan che hanno deciso di inviare messaggi di affetto e di solidarietà. Ad annunciare sui social la propria malattia era stato recentemente proprio Fedez, che aveva raccontato il percorso che lo ha accompagnato dalla scoperta della malattia all’operazione, fino ad oggi in cui il suo percorso di riabilitazione procede spedito.