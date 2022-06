“Ho paura di morire”: gli audio di Fedez dallo psicologo dopo aver scoperto di avere un tumore

Fedez racconta sui suoi social un nuovo tassello del percorso che lo ha accompagnato dalla scoperta della malattia all’operazione, fino ad oggi in cui il suo percorso di riabilitazione procede spedito. Il rapper ha condiviso gli audio della sua seduta dallo psicologo del giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. “Buongiorno – ha scritto – non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di gioia e di dolore”. Un solo pensiero, ha spiegato, gli faceva più paura della morte: l’essere dimenticato dai suoi figli. Sui suoi social scorrono gli audio in cui piange davanti al suo terapeuta, poi scrive: “Le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”.

Ecco un uomo che non ha paura di mostrarsi con ogni sua debolezza. Giuro che questa storia mi ha devastata totalmente 😭@Fedez sei un grande uomo❤️ pic.twitter.com/VAGZeEYFAv — ѕαяα | Ya pihi irakema 🌼 (@Arassck) June 12, 2022

E ancora, un ringraziamento a sua moglie Chiara Ferragni, menzionata dallo stesso professionista: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”. Anticipando le critiche, Fedez ha poi aggiunto: “Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo, o narcisismo fine a sé stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può fare bene tutto questo. E tanto mi basta. Scusate l’asciugo, buona domenica”.