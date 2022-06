L’ultimo desiderio di Fabio Ridolfi e il video-messaggio di Lorenzo Pellegrini

La Roma era una delle sue grandi passioni, nonostante tutti quegli ostacoli che per 18 anni lo hanno costretto sdraiato in un letto senza potersi muovere. E Fabio Ridolfi, prima di iniziare il suo percorso di sedazione profonda che lo ha portato alla morte lunedì sera, aveva espresso un desiderio: ricevere la visita del capitano della sua Roma, Lorenzo Pellegrini. Il numero 10 della Nazionale era impegnato, in questi giorni, nelle trasferte con la maglia azzurra per i match di Nations League, ma ha voluto comunque inviare un video al 46enne di Fermignano.

Fabio Ridolfi, il video-messaggio di Pellegrini prima della sedazione profonda

Prima di iniziare la sua sedazione profonda, quel video-messaggio è arrivato ed è stato fatto vedere a Fabio Ridolfi. Dall’altra parte dello schermo c’era Lorenzo Pellegrini, con indosso la polo della Nazionale italiana:

“Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e ho sentito parlare del tuo desiderio. Sono in Nazionale, non riuscirò a passare di persona. Ma ci tenevo tanto a fare questo video per mandarti un grande saluto. Quindi eccomi qua, ti mando un saluto grande. Un abbraccio. Un bacio. Ciao”.

Un ciao che si è trasformato in un addio. Nel giro di poche ore, infatti, i due desideri più grandi del 46enne di Fermignano si sono avverati: porre fine alle sue sofferenze e a quel letto di dolore in cui è stato costretto a vivere (immobilizzato) per 18 lunghi anni e vedere il volto del capitano della sua squadra del cuore che lo saluta. Perché Fabio Ridolfi è stato costretto ad anticipare quello Stato che per anni lo ha reso ancora più immobile di quella tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. Uno Stato che doveva solamente eseguire la sentenza della Consulta e che, invece, ha temporeggiato non prendendo mai una decisione che era scritta da tempo. E per il suo ultimo sorriso è arrivato quel video di Lorenzo Pellegrini, per rendere ancor più leggero quel viaggio conclusosi lunedì sera.

(foto e video: da Associazione Luca Coscioni)