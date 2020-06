Fabio Fazio, gli attacchi di Salvini e i seguaci del ministro con i figli da portare a scuola

In un’intervista rilasciata oggi ad Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano il conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio spiega di aver paura per gli attacchi di Salvini e per i suoi seguaci e rivela che la Rai non lo ha mai difeso:

Su Rai1 è stato due anni.

Prima del mio arrivo Rai1 faceva in media il 15,19%: con me il 16,3 il primo anno e il 15,49 il secondo. Ma solo nel 2 01 8 -’19 ho subìto 120 attacchi dall’ex ministro dell’Interno. Li ha contati tutti.

Per l’esattezza sono 123; se vieni attaccato dal capo del Viminale, hai una vita normale e due figli da portare a scuola, non sai mai chi sono i seguaci del ministro… In Rai l’hanno difesa?

123 attacchi, 123 silenzi. E dopo due anni il trasloco su Rai2. Coincidenze?

No: mai avuto il numero di telefono del direttore di Rai1 (Teresa De Santis,ndr); forse non è chiaro, ma sono uscite notizie false, han ribaltato i costi di produzione attribuendomeli come guadagni: i 400mila euro diventavano uno stipendio da 12 milioni l’anno per 4 anni. Complimenti.

S’è mossa persino l’Anac. Poi la Corte dei Conti ha dimostrato che il programma costa meno della metà di qualunque altro varietà della stessa fascia oraria.

E poi dice che potrebbe mollare la RAI:

Torniamo agli attacchi.

Ha iniziato Anzaldi e poi il ministro dell’Interno; Carlo Verdelli, nel suo ultimo libro, ha definito la Rai “la torta nuziale della politica”. Definizione così perfetta da non lasciare spazio a soluzioni: la salvezza non può arrivare da chi la gestisce; (cambia tono) Adesso basta. Come si traduce?

Che non accetto più certe situazioni; quando ho intervistato Macron non hanno mandato in onda gli spot, né mi hanno rimborsato il viaggio, e ho avuto un servizio del Tg2 contro. Quindi…

Voglio essere trattato da professionista che lavora in Rai. La piantate o mi cacciate. Ho un contratto ancora per un anno e sto lavorando a un nuovo progetto per Rai3: una storia agiografica della tv per il 2021-’22. Ma non è scontato il prolungamento del contratto oltre la scadenza del ’21.

