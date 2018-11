Ettore Gotti Tedeschi: un banchiere per Salvini

Ettore Gotti Tedeschi, rappresentante italiano del Banco Santander, uno dei più grandi e potenti istituti di credito al mondo, è diventato uno dei consiglieri economici più ascoltati dalla Lega di Matteo Salvini, il politico che dice di battersi contro «l’Europa dei banchieri». Lo racconta l’Espresso in edicola domani precisando che il Santander ha venduto quasi 9 miliardi di titoli di Stato italiani, azzerando la propria esposizione sul nostro Paese:

Ex presidente dello Ior, il forziere del Vaticano, da quasi un quarto di secolo Gotti Tedeschi è il plenipotenziario del Santander in Italia. Le visure camerali certificano che è ancora oggi country manager della holding spagnola fondata da Emilio Botin. A questa carica si aggiunge quella di presidente della Santander Consumer Bank, filiale nostrana che fa credito al consumo, cioè prestiti a breve termine e alto tasso d’interesse.

Un business per cui l’istituto iberico ha ricevuto negli anni scorsi migliaia di denunce da parte di cittadini che hanno fatto ricorso all’arbitro bancario per presunte irregolarità. Basterebbe questo, stando alle dichiarazioni infuocate di Salvini contro la finanza, per catalogare Gotti Tedeschi nella lista dei nemici politici della Lega. Invece no: il 73 enne piacentino è diventato uno dei consiglieri più fidati del nuovo pote re sovranista, tanto da aver firmato di recente un libro-manifesto insieme al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana.