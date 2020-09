Emma Marrone e gli insulti per la bufala della cena al ragazzo nero (che è Kanye West)

Emma Marrone ricoperta di insulti per una foto fake. Non è la prima volta che la cantante viene messa alla gogna. Un fan della Lega tempo fa aveva pubblicato un post in cui si diceva contento per una ricaduta della sua malattia (ora sta bene per fortuna). “Emma Marrone… Impegnata a combattere la malattia… forse ora non avrà tempo per insultare Salvini“. La Marrone è un personaggio che è stato spesso oggetto dell’odio sovranista, solo per aver espresso parole di umanità verso i migranti. Questa volta, vittima dello stesso pregiudizio, è stata insultata per una bufala:

Tutto ha inizio quando il profilo tweet news ha pubblicato una foto di Emma con Kanye West spacciandolo per “un ragazzo nero” bisognoso:

Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare. pic.twitter.com/cCnPd6bSH8 — Tweet News (@tweetnewsit) September 7, 2020

Non si capisce se si trattasse di uno scherzo o se chi ha twittato credesse veramente che il contesto dell’immagine fosse quello con cui l’ha descritta. Di sicuro chi ha letto il tweet lo ha preso molto sul serio facendo prima la figura dell’analfabeta funzionale e poi quella dell’hater, perchè chi ha risposto al tweet ha iniziato a insultare la cantante:

Poraccia…cosa non si fa quando si è abituati alla popolarità, Emma anch’io faccio elemosine quando sono giuste e anche più di una volta. Emma ora continua su questa strada, anzi adottane una 30ina ma non di quelli selezionati. — Raffaele 🇮🇹 (@R_f_a_l_e) September 8, 2020

Cara EMMA ..SE HAI FATTO JN GESTO SIMILE ..NON SERVE POI VEDERE AL MONDO QUANTO SEI BRAVA..LO FACCIO TUTTI I GIORNI SAI..A PRESCINDERE JL COLORE DELLA PELLE E LA NAZIONE..SI VEDE HAI I TUOI GUSTI.DI CERTO NON C’ENTRA LA FAME DEL RAGAZZO — Natalia (@Natalia62151318) September 8, 2020

Povero e piccolo e denutrito. Si vede. Cheb grande donna aò. La beneficenza cmq si fa in silenzio cialtrona. — 𝓝𝓮𝓰𝓪𝓷 🇮🇹 ‏ن (@rrico_e) September 8, 2020

Insomma Emma è stata costretta a spiegare l’ovvio. E non solo quando dice che quello è Kanye West.