Oggi ha cominciato a circolare su Facebook e Twitter questo status di una persona che ha nella foto il simbolo della Lega Nord e si è rivolta ad Emma Marrone, la quale ha annunciato un ritiro temporaneo dalle scene perché la sua salute è in pericolo: “Emma Marrone… Impegnata a combattere la malattia… forse ora non avrà tempo per insultare Salvini“.

La risposta di Emma Marrone al leghista che tira in ballo Salvini

Nel post è presente anche un altro commento che sostiene: “È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è tirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno”; ovvero nel 2019 questo signore crede ancora che le malattie vengano per il malocchio.

“Ben le sta”, ha continuato il troglodit il tizio, “nella prossima vita impara a tacere e a non fare il politica”. Ma la Marrone non aveva in nessun modo insultato Salvini, anche se per certi fascist soggetti criticare qualcuno significa insultarlo. “Solo una parola: vergogna – si leggeva nel post di Emma Marrone in cui parlava di Carola Rackete – Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”. In ogni caso, la Marrone ha risposto con un video: “Non mi ha ammazzato neanche il cancro, figuriamoci se mi ammazzi tu”.

