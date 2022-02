Emma Marrone: “I giudizi peggiori arrivano dalle donne verso altre donne” | VIDEO

Lottare sempre e non solo quando il calendario segna in rosso una data simbolica. Questo il messaggio lanciato e rilanciato da Emma Marrone nel corso della sua intervista a Verissimo. La cantante ha ricordato come il limitarsi a “combattere” alcune cause solamente in occasione di “ricorrenze” sia un qualcosa di degradante per chi, invece, in ogni singolo giorno della propria vita dedica spazi e momenti per portare all’attenzione delle masse temi come la violenza sulle donne. E, inoltre, la cantante sottolinea un aspetto fondamentale che vanifica anni e anni di battaglie: “A volte i giudizi peggiori arrivano dalle donne verso altre donne e questa è una cosa che mi dispiace” (qui l’estratto su Mediaset Infinity).

Emma Marrone ricorda che non c’è solo l’8 marzo per le donne

Reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Emma Marrone si è raccontata in tutte le sfaccettature della sua vita. Ma la chiave di violino dei suoi pensieri si concentra su tutte le cause di cui si è fatta carico nel corso della sua vita. E non solo della sua carriere artistica:

“Tutti i giorni. Io non aspetto il post su Instagram l’8 marzo perché si deve combattere veramente tutti i giorni. Così come i post sulla violenza sulle donne, ci limitiamo ormai a essere presenti in quelle giornate solo sui social sfruttando le frasi di tante povere poetesse, senza capire il senso delle parole. Però, poi, negli altri giorni ci dimentichiamo cosa significa essere solidali con le donne. Quindi sì, io sono matta. Nelle cose in cui credo mi lancio sempre senza paracadute”.

In un altro passaggio della sua intervista a Verissimo, Emma Marrone ha raccontato del suo atteggiamento nei confronti della vita e di tutte le battaglie per cui ha lottato mettendoci la faccia. Non solo dopo esser diventata un personaggio famoso e noto, ma anche quando muoveva i suoi primi passi nel mondo della musica. Ovviamente, data la sua portata mediatica attuale, adesso le sue parole hanno un peso differente, soprattutto perché giungono a orecchie di tutte le generazioni:

“Sono sempre stata così, mi prendevo sempre le cause di tutte. Ci vuole un pò di educazione ai sentimenti, quando le persone ci attaccano non sanno che stiamo già combattendo battaglie importanti”.

Cause portate avanti non solo sui social, ma anche nelle sue canzoni ed esibizioni sui vari palcoscenici in cui si esibisce da tempo. Perché lei ha lottato sempre, finendo anche nel mirino degli haters che per motivi politici – o solamente per giudizi sommari, superficiali e inutili sul suo aspetto fisico – l’hanno attaccata e contestata.

