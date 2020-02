Attenti a inviare email a Gasparri: si arrabbia!

Chi vi ha dato la mia email? Maurizio Gasparri è arrabbiato contro chi si intromette negli affari della Giunta. Come i giuristi del Comitato “Italia Stato di diritto”, colpevoli, almeno a suo dire, di aver rintracciato chissà come la sua email a cui si sono permessi di spedire un contributo tecnico sulla vicenda Open Arms. Esattamente come avevano già fatto per le navi Diciotti e Gregoretti. La risposta di Gasparri però è stata la seguente: “Chi ve lo ha chiesto?”. Racconta il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Ilaria Proietti:

Il contributo di riflessione squisitamente tecnico-giuridica offertodal Comitato non solo è stato respinto al mittente, ma è finito nel cestino della cartaccia in meno di un clic. Almeno questo si intuisce dai toni di Gasparri, che in una seconda e mail ha addirittura chiesto al Comitato in questione di giustificarsi per l’invio del documento “non autorizzato, non richiesto, non gradito”. Ora, è pure vero che l’emergenza impazza e che il clima è quel che è. Ma una risposta del genere avvocati, docenti universitari e giuristi di “ItaliaStato di diritto” proprio non se l’aspettavano, meno che mai dal presidente della Giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama.

A cui hanno risposto innanzitutto svelando l’arcano, quello dell’indirizzo di posta. “Il Suo messaggio lascia interdetti. Intanto una precisazione: il suo indirizzo di posta elettronica si trova pubblicato sul sito del Senato ed è pertanto pubblico. Nessuno deve pertanto chiedere una preventiva autorizzazione per rivolgersi né a Lei né a ogni altro Parlamentare: al contrario la funzione di rappresentanti eletti nelle istituzioni, rende i Parlamentari particolarmente accessibili e raggiungibili, come è fisiologico che sia, in un sistema democratico rappresentativo come è il nostro”.

Ma nel documento c’è scritto che i migranti imbarcati sulla nave di certo non potevano minacciare il Paese e quindi giustificare la decisione di Salvini di tenerli a bordo. E che, soprattutto, l’Italia aveva ildovere didare approdo alla Open Arms perché la natura umanitaria dell’obbligo di soccorso comporta che “l’inadempimento di uno Stato (Malta e Spagna, ndr) non possa giustificare l’in adempimento da parte di un altro”. Forse è per questo che Gasparri è così arrabbiato?