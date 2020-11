“Oggi, non a cuor leggero, ho scelto di lasciare il sentiero percorso finora, e di intraprendere una strada nuova, che si allontana definitivamente dal M5S. Ho infatti appena inviato una lettera al Presidente Fico annunciando il mio passaggio al gruppo Misto”. Lo annuncia su Fb la deputata Elisa Siragusa. “La gestione del M5s da parte dei vertici è stata a mio giudizio disastrosa. Abbiamo svenduto un po’ d’anima ogni giorno. Sono tante, troppe, le ragioni e le dinamiche che mi hanno portato a questa scelta, ormai inevitabile. Da ultimo, certo, ha influito anche l’apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dei probiviri, per via della mia posizione sul recente referendum costituzionale”, aggiunge

Elisa Siragusa: la deputata lascia il M5S

La Siragusa in aula aveva votato a favore del taglio dei parlamentari. Poi su Facebook aveva annunciato il suo no al referendum con due post su Facebook. Nel primo presentava le sue argomentazioni, nel secondo ripubblica un video di Danilo Toninelli che spiegava ai tempi della Riforma Renzi le motivazioni del ‘no’ 5Stelle. Ma l’aver tirato in ballo l’ex ministro dei Trasporti non è piaciuto a molti elettori grillini che hanno protestato con forza: “Concordo su una cosa: abbiamo decisamente bisogno che il parlamento diventi più efficiente e che sia messo nelle condizioni di poter esercitare davvero la funzione legislativa, incidendo maggiormente. Ma nulla di questo verrà raggiunto con il taglio dei parlamentari. Per aumentare l’efficienza del parlamento, sarebbe sufficiente apportare semplici modifiche ai regolamenti delle camere. La riduzione dei rappresentanti dei cittadini, non aumenta l’efficienza.”