Elio Lannutti rinuncia a un posto nel governo Lega-M5S

Con dolore e con la coerenza che gli riconoscono soprattutto nelle comparsate televisive, il senatore del MoVimento 5 Stelle generosamente rinuncia a un posto nel governo Lega-M5S. Lo fa con un post su Facebook in cui cita anche Ferdinando Imposimato:

Chi come me, ha fatto oltre 30 anni di battaglie a Bankitalia, Consob, ai potentati economici e finanziari,alle banche di affari, agenzie di rating ed ai padroni del mondo, subendo aspre rappresaglie giudiziarie, non può scendere a compromessi per un posto di potere. Come avevo scritto ed affermato da tempo, sono molto più utile al M5S ed al governo del cambiamento da uomo libero da vincoli e pastoie istituzionali, che non rinuncerà per nessuna ragione al pensiero critico, alle proprie opinioni e convinzioni maturate in decenni di lotte per i diritti, la legalità, ai valori della Costituzione costata il sangue dei partigiani, che abbiamo difeso strenuamente ed a mani nude con Ferdinando Imposimato

Ora, visto che è tutto onlàin, conviene anche riepilogare le infinite prese di posizione di Lannutti nei confronti del governo. Giusto ieri ha perorato la causa dell’entrata di FdI nel governo, bocciata dagli eletti M5S, poi per qualche giorno ha criticato esplicitamente la rosa dei nomi proposta dal M5S per il governo e prendendosela in particolare con Gianfranco Massolo, che secondo lui non c’entra nulla con i valori del M5S. E non apprezzava nemmeno Giuseppe Conte, indicato come “amico di Maria Elena Boschi”

Poi andava all’attacco, segnalando che tra i nomi ci sono “cariatidi, lestofanti legati a cricche” e i soliti massoni, che per Lannutti sono un argomento evergreen.

Governo M5S-Lega: cambiamento o restaurazione ? Leggo nomi estranei a principi e valori, cariatidi, lestofanti del potere marcio e corrotto, legati a cricche, combriccole, faccendieri, logge coperte, grembiulini, pseudo Autorità e manutengoli del potere che ho combattuto per oltre 30 anni. Spero di sbagliarmi, ma se così fosse, sarebbe una tragedia ed il tradimento di un sogno.

Le continue critiche dei commentatori e le insinuazioni su che gioco stesse giocando hanno infine fatto desistere il senatore Lannutti dall’obiettivo. Oggi rinuncia bellamente a un posto. Anche io l’altroieri ho rinunciato a una serata con Bélen: come sono generoso, nevvero?

