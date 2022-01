Salvo cataclismi o stravolgimenti politici, intorno alle 20.30 Sergio Mattarella verrà proclamato Presidente della Repubblica da Roberto Fico. La convergenza è totale da parte delle forze che già sostengono la maggioranza, dalla Lega al Movimento 5 Stelle fino al Partito democratico. Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha incontrato per chiedergli di restare al Colle. L’accordo è stato certificato al termine della conferenza dei capigruppo. “Ovviamente il presidente Mattarella si è messo a disposizione”, ha detto la capogruppo del gruppo Misto al Senato Julia Unterberger lasciando il Quirinale. Nessun passo indietro da parte dei partiti, quindi, ma un grande passo avanti del presidente uscente che “toglie le castagne dal fuoco” a un Parlamento più bloccato che mai. Alle 16.30 l’ottavo scrutinio sarà quello definitivo, con soddisfazione di Enrico Letta, che ha fatto tributare ai “suoi” un lungo applauso al nuovo-vecchio presidente. “Ringrazio Mattarella per la scelta di generosità per il Paese, è necessaria, oggi è una bella giornata per l’Italia”.

E quindi la quattordicesima elezione per il Presidente della Repubblica sarà un Mattarella Bis

“La scelta migliore per il bene e la stabilità del Paese”, è il commento di Forza Italia affidato a Mara Carfagna. Un’altra forzista, Mariastella Gelmini, prova a dipingere un quadro d’insieme con le (non) implicazioni per Palazzo Chigi: “La disponibilità del presidente Sergio Mattarella ad un secondo mandato, richiestogli dalla stragrande maggioranza delle forze politiche, certifica il suo senso di responsabilità e il suo attaccamento al Paese e alle Istituzioni. Intorno al suo nome si realizzerà quella stessa ampia convergenza che sta assicurando al governo dell’Italia la guida apprezzata ed autorevole del presidente Draghi nella tempesta della pandemia”. Matteo Salvini già questa mattina aveva mandato tutti in fibrillazione dichiarando: “Dobbiamo chiederci se non sia più serio andare da Mattarella e chiedergli di restare”. Esternazione alla quale ha fatto seguito la reazione di Giorgia Meloni: “Non voglio crederci. Fratelli d’Italia ha fatto sapere che nell’ultima chiama voterà nuovamente per Carlo Nordio, ma sarà inutile: tutto è apparecchiato per un Mattarella bis.