«In Spagna essere gay è più facile che in Italia»

Elena Linari, 25 anni, centrale difensiva dell’Atletico Madrid e della nazionale italiana (58 presenze), ieri ha parlato della sua scelta di andare a giocare in Spagna mettendola in relazione con le sue scelte sessuali e con l’aria che si respira dalle nostre parti:

«A Madrid non ho nessun problema a parlare della mia omosessualità. E sapete perché? Perché non è un argomento scioccante come in Italia, dove tanta gente reagisce male. Essere gay in Spagna non è come essere gay in Italia. In Spagna la libertà di sentire è un valore condiviso, in Italia no».

I 25 anni di Elena, fiera fiesolana, sono tosti. Infatti sembrano di più. Scende in campo con il n. 5 sia in Nazionale che nell’Atletico Madrid col quale ha vinto l’ultima Liga. Era l’unica azzurra del Mondiale a giocare all’estero. Elena e il calcio bigotto figlio di una società più arretrata di lui, dove non si può ancora essere felici ognuno a modo suo: «Ma che scherziamo? La gente soffre e noi ci lamentiamo se un figlio è omosessuale? Allora abbiamo proprio sbagliato tutto».