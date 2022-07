Elena Del Pozzo, le immagini della madre che si dirige nel campo dove avrebbe seppellito il corpo

Secondo gli inquirenti, prima dell’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, sua madre Martina Patti era andata a scavare la buca nella quale avrebbe poi seppellito il corpo della bambina.

Le immagini della donna che si dirige nel campo per scavare la buca

Nella puntata di “Quarto Grado”, su Rete 4, sono state mandate in onda delle immagini inedite che mostrano la donna mentre si dirige verso il luogo in cui avrebbe poi nascosto il corpo senza vita della bambina. Una telecamera posizionata in via Turati, a Mascalucia, riprende la macchina di Martina Patti che, dopo essere stata alla festa di compleanno di un’amica, ripercorre la strada in senso inverso per poi fermarsi. Per gli inquirenti, la donna avrebbe preso degli oggetti da un baule, forse la pala e la zappa, e li avrebbe portati nel campo in cui è stata trovata Elena Del Pozzo. Poco dopo, Martina Patti ritorna di nuovo lì, stavolta mentre fa jogging. Entra nel campo e dopo 40 minuti circa ritorna verso casa, a passo svelto. Secondo gli inquirenti, in quei 40 minuti Martina avrebbe scavato la buca in cui nasconderà poi il corpo di sua figlia, uccisa a coltellate. La telecamera riprenderà poi la donna insieme alla bambina, una volta presa da scuola. “Si può con certezza escludere che l’omicidio sia avvenuto a casa”, così la Procura di Catania aveva aggiunto un altro tassello alla ricostruzione dell’omicidio di Elena Del Pozzo. Secondo gli inquirenti, le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione della 23enne sarebbero quindi state portate da fuori, come emerso dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri del Ris. Prende corpo quindi la tesi che localizzerebbe l’omicidio nel campo in cui la piccola è stata poi ritrovata, dentro alcuni sacchi di plastica, il mattino dopo.