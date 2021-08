Dall’inizio della pandemia Matteo Bassetti ha dimostrato qualche difetto, ma tra questi certo non gli si può imputare la dimestichezza con la popolarità mediatica. Tra i virologi è certamente stato uno di quelli che ha cavalcato di più l’onda della rockstar, cedendo ai carnali vezzi dello specchio. Trovarlo in tv non è stato difficile fin dal primo giorno, e anche lui come alti nei mesi si è proiettato in alcune valutazioni. Talune anche un pochino eccessive forse.

Ora il supereroe dei virologi, ha trovato anche la sua versione in chiave mascherata. Lo immagineremo come Capitan Vaccino, l’eroe di tutti i virologi.

È un uccello? È un aereo? È Bassetti? È Capitan Vaccino: la trasformazione professionale

Solitamente i super eroi sono dei giornalisti, vedi Superman o Spiderman. Ma i tempi sono cambiati e gli eroi con loro.

La versione superhero del primario ligure è presto diventata virale, grazie soprattutto a lui che ne ha dato pubblicazione. Ma per rasserenare tutti va detto che Bassetti non si è dedicato solo ai salvataggi mascherati, nelle scorse settimane è stato protagonista di una svolta da sex symbol, secondo un portale online, per poi farsi immortalare mentre gli aggiustano il look. Matteo Bassetti da Genoa, lui più di tutti, ha cavalcato l’onda del successo mediatico dei medici e virologi. Abbandonando anche quel aplomb che altri, altrettanto appassionati di notorietà, hanno avuto in questi mesi. Il suo profilo instagram è uno dei più attivi, l’infettivologo ligure ha pensato di creare una vera e propria pagina fan da dedicare ai tanti follower che lo seguono con passione. Tra notizie di carattere scientifico e giardini curati personalmente, è tutto molto interessante. Come se fosse il profilo di un influencer vero e proprio.