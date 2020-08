E Salvini insulta la ragazza positiva in discoteca

Repubblica Firenze oggi racconta cosa ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a proposito della ragazza tornata da una vacanza all’estero e risultata contagiata dal Coronavirus:

«Non è possibile che il nemico sia il ragazzo che va in discoteca o in spiaggia o quello che prende l’aperitivo, il problema del virus in questo momento sono gli sbarchi». Arriva in bicicletta e pantaloni corti Matteo Salvini all’Hotel Villa Grey di Forte dei Marmi, dove il leader della Lega è in vacanza e ha convocato una conferenza stampa. Ringrazia «i versiliani», albergatori, commercianti, imprenditori che «con coraggio stanno ripartendo» dice che non si può chiudere i locali se «una cretina si fa il tampone la mattina va in discoteca il sabato sera e risulta positiva il giorno dopo. Non è colpa di Viareggio né di Forte dei Marmi né del Seven Apples… È deficiente ‘sta ragazza e chiudere il locale mi sembra veramente irriguardoso rispetto alla gente che lavora anche perché io vedo qua che la gente prende la febbre all’ingresso… e c’è molta prudenza in Versilia».