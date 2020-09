La bella figura di Durigon che scrive “E sicura” senza accento ad Agorà

Se non ci fossero i leghisti dovrebbero inventarli: Luisella Costamagna chiede al deputato Claudio Durigon ad Agorà di scrivere alla lavagna una domanda per Lucia Azzolina. E lui inizia la frase “E sicura d’aver fatto…” Subito dopo la Costamagna lo riprende: “E”necessita dell’accento in quanto verbo”. Qualche giorno fa Salvini in un comizio a Rapallo…

Qualche giorno fa Salvini in un comizio a Rapallo annunciava una mozione di sfiducia per Lucia Azzolina alla riapertura del parlamento: “La priorità seconde me è la scuola. Ci sono 8 milioni di bimbi che aspettano di tornare in classe. Ad oggi 50 mila cattedre sono vuote, sono 3 mesi che proponiamo soluzioni, di assumere i precari e di usufruire delle scuole paritarie. La libertà educativa è nella Costituzione. Dire che le paritarie sono per ricchi è una cavolata. Questi vivono su Marte. Ve lo dico da subito, a ottobre i vostri bimbi prenderanno l’influenza, cosa succederà? Mettiamo tutti in quarantena? Oggi è più pericoloso starnutire che spacciare. Noi non pretendiamo di fare concerto con Vasco a San Siro, ma la scuola è sacra. I nostri bimbi non sono pacchetti da chiudere in classe. E continuo a dire: se hai trovato 100 milioni per i monopattini li devi trovare per i termo scanner nelle scuole. Mancano dieci giorni e qua c’è la nebulosa. Per questo noi presentiamo una mozione di sfiducia alla cara ministra Azzolina“. Non sarebbe meglio prendere invece un po’ di ripetizioni?

