Il presidente della Regione Molise Donato Toma è indagato a Campobasso per abuso d’ufficio e maltrattamenti, a seguito di una denuncia ricevuta quando era assessore al bilancio del Comune di Bojano (Campobasso): si tratta di una vicenda che risale al 2017, cioè un anno prima della sua elezione a governatore avvenuta nella primavera del 2018.

Donato Toma: il governatore del Molise indagato per maltrattamenti

Il sito riservato.net, che ne dà notizia, spiega anche che il prossimo 2 ottobre si terrà sempre a Campobasso l’udienza davanti al Gip Veronica D’Agnone per decidere se archiviare o meno l’indagine. La Procura di Campobasso nei mesi scorsi aveva proposto l’archiviazione, ma l’opposizione del denunciate, un funzionario del comune di Bojano, ha rinviato tutto all’udienza di ottobre. Con Toma sono indagati altri 4 ex politici bojanesi della allora giunta in carica. Con lui sono indagati il sindaco dimissionario, Marco Di Biase, e altri componenti della giunta in carica all’epoca dei fatti finiti sotto la lente della magistratura: Virgilio Spina, Angelo Arena e Michelina Iannetta.

Il caso riguarda i contrasti nati nel municipio matesino tra la giunta Di Biase e l’allora ragioniere del comune, Tommaso Ramacciato, oggi parte offesa nel procedimento che ha denunciato i fatti oggetto dell’inchiesta. “Ogni commento è superfluo, facciamo parlare le carte. I molisani conoscono personaggi ed ambienti”, dice all’ANSA il presidente della Regione Molise Donato Toma alla notizia in merito alla sua iscrizione sul registro degli indagati per abuso e maltrattamenti per una denuncia che lo riguarda come ex assessore al Comune di Bojano. Il Governatore non ha voluto dare altri giudizi.

