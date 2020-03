Domenico Arcuri: chi è il commissario delegato per l’emergenza Coronavirus

Domenico Arcuri è il commissario delegato per l’emergenza Coronavirus in Italia. Calabrese di Melito Porto Salvo, è amministratore delegato di Invitalia da un lustro. Nel 2007 ha preso in mano un carrozzone clientelare per farne – per quanto gli è riuscito – un’Agenzia pubblica per lo sviluppo. Alessandro Barbera lo descrive su La Stampa:

Laureato in Economia alla Luiss di Roma, nato professionalmente nella consulenza (nell’allora Arthur Andersen e poi in Deloitte) vanta una lunga esperienza nelle aziende pubbliche, un mondo le cui regole solo in parte sono le stesse delle private. Arcuri, 57 anni, è passato dall’Iri, e più precisamente dalla direzione pianificazione e controllo. Lì si occupò di telecomuncazioni e informatica. Arcuri è abilissimo anche nelle relazioni politiche: nei tredici anni a Invitalia è passato indenne da otto governi, di destra e sinistra. Di recente aveva stretto buoni rapporti con il Movimento Cinque Stelle, cosa che gli aveva garantito la riconferma ad Invitalia. Ma Arcuri era e resta un amico del ministro del Tesoro e del suo mentore politico, Massimo D’Alema. Nelle ultime settimane, prima che l’emergenza costringesse il governo a rinviare i rinnovi nelle grandi aziende pubbliche partecipate dallo Stato, il nome di Arcuri era circolato per sostituire Alessandro Profumo alla guida di Leonardo.