La domanda del giornalista ucraino al ministro degli Esteri russo Lavrov che ha spiazzato tutti | VIDEO

“Oltre ai cereali, quali altri beni avete rubato all’Ucraina e a chi li venderete?”. È la coraggiosa domanda che un giornalista ucraino, Muslim Umerov, ha rivolto al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che si trovava ad Ankara, in Turchia, per discutere con il corrispettivo ministro turco Mevlüt Çavuşoğlu della ripresa dell’esportazione del grano ucraino, bloccato nei porti del Mar Nero.

La domanda del giornalista ucraino al ministro degli Esteri russo

Muslim Umerov, giornalista della tv pubblica ucraina, è intervenuto senza permesso durante la conferenza stampa. Non erano previste altre domande, tranne la sua, che è arrivata improvvisamente lasciando di stucco i presenti e il mondo intero. Il giornalista ha poi spiegato all’agenzia AFP che aveva chiesto di potere intervenire alzando la mano per tutto il tempo. Nessuno lo aveva autorizzato e così, ha deciso di “buttarsi”: si è alzato in piedi e ha chiesto al ministro la fatidica domanda, perché (ha poi spiegato) “tutta l’Ucraina sta aspettando la risposta”. “Voi ucraini pensate sempre a cosa potete rubare e credete che ognuno ragioni come voi”, è stata la risposta di Lavrov, ribadendo che la Russia non sta ponendo alcuno ostacolo all’esportazione del grano.