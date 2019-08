Il falso lancio di agenzia AdnKronos con le dimissioni di Conte e l’incarico a Giorgetti

Qualche minuto fa l’AdnKronos ha diramato un comunicato per smentire un suo falso lancio di agenzia circolato nelle chat dei parlamentari e da lì finito subito su Internet:

Risulta che in alcune chat di parlamentari e giornalisti circola una notizia, relativa alle dimissioni del premier Giuseppe Conte, attribuita all’Adnkronos che l’agenzia non ha mai diffuso. L’Adnkronos, a tutela della propria immagine e della professionalità dei suoi giornalisti, si riserva di adire le vie legali nei confronti degli autori della falsa notizia e di chiunque la diffonda in rete con il marchio Adnkronos.

Il testo del falso lancio di agenzia, che potete vedere qui sotto, era altamente suggestivo:

Giuseppe Conte ha rimesso il proprio incarico di Presidente del Consiglio nelle mani del Presidente della Repubblica. Non ci sono le condizioni per andare avanti. Torno dai miei alunni, ha detto ai cronisti, che lo attendono per la conferenza stampa in tarda serata. Nel frattempo è atteso al Colle Giorgetti per il conferimento di un mandato esplorativo, come si apprende da fonti del Quirinale.

Tra chi ci è cascato ci sono ovviamente degli insospettabili:

Ma più in generale il testo ha avuto un’intensa circolazione su Facebook. Siccome girava poco dopo che la Lega aveva annunciato la sua pace con il MoVimento 5 Stelle, ha avuto un effetto piuttosto straniante, ma che Mattarella subito dopo aver accettato le dimissioni di Conte chiamasse Giorgetti automaticamente per l’incarico senza prima aprire le consultazioni era cosa che poteva credere solo chi non ha seguito le millemila crisi di governo negli ultimi venti anni.

Leggi anche: La Lega chiude la crisi e apre alle vacanze (proprio quando lo spread…)