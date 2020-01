Il digiuno di Salvini è già finito?

“Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”: stamattina le agenzie di stampa avevano riportato le parole di Matteo Salvini a a Serra San Bruno, penultima tappa della sua campagna elettorale in Calabria, e sembrava davvero una solenne promessa: rispondendo ai cronisti, il leader della Lega, sorridendo, ha detto: “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”. Ma giusto un’ora fa sulla sua pagina Facebook Salvini ha postato una foto di un piatto di tortellini e ‘nduja, “nel segno dell’Emilia-Romagna e della Calabria che vincono!”. La forma del post, con quell’«oggi» davanti, è tipica di quando il Capitano annuncia che si sta per sedere a mangiare. Ma quindi il digiuno “fino a stasera” ha fatto la stessa fine delle accise sulla benzina?

Intanto c’è qualcosa che non torna anche nella storia del #digiunopersalvini. Dopo essersi assicurato la profilazione degli utenti e la possibilità di mantenere i loro dati per un anno, l’iniziativa non è stata più riproposta nelle pagine social della Lega. Ieri alle 12 Salvini si era vantato dei “cinquemila italiani” che digiunano “con me”. Oggi i sottoscrittori sono ancora cinquemia (e 26, per l’esattezza).

Insomma, non pare proprio un successo esplosivo quello del Capitano, no? Forse per questo ha smesso di digiunare e ha ricominciato a mangiare.

