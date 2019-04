Ora Di Maio vuole la tregua con Salvini

Luigi Di Maio è stanco di litigare con Matteo Salvini e vuole una tregua, se non la pace. In due retroscena il Corriere della Sera e Repubblica raccontano oggi che il bisministro e vicepremier ne ha abbastanza di darle e prenderle dall’alleato.

«Il giochino elettorale ci sta sfuggendo di mano», ha detto ai suoi collaboratori. Il messaggio è passato di chat in chat nel mondo 5 stelle. «La gente al dunque si stufa». La tattica di ribattere colpo su colpo, di marcare stretto l’alleato che vola nei sondaggi potrebbe non pagare. La linea grillina, dopo il durissimo confronto in consiglio dei ministri con il segretario leghista, è abbassare i toni. Salvini e Di Maio non si sono sentiti al telefono ieri, ma è come se l’avessero fatto concordando dichiarazioni di tregua e di lunga vita all’esecutivo.