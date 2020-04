Secondo Di Maio sul MES si può trattare

In un’intervista rilasciata ad Andrea Malaguti per La Stampa Luigi Di Maio fa un sacco di giochi di parole interessanti (“A fondo perduto? Non significa soldi regalati”) e per la prima volta esprime un atteggiamento di cauta apertura nei confronti del ricorso al MES,

Perché l’Europa dovrebbe darci soldi a fondo perduto?

«Ma guardi che un finanziamento “a fondo perduto“ non significa soldi regalati. Significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite. Francia, Spagna e Portogallo sono sulla stessa posizione. Stiamo solo chiedendo una forma concreta di solidarietà». Regalerebbe soldi a fondo perduto all’Austria o alla Spagna?

«Lei sta usando un verbo inappropriato, non è un regalo. Qui si tratta di individuare un piano finanziario che permetta di non aumentare i divari tra Paesi e di fare ripartire tutti insieme il più rapidamente possibile. Se proprio vuole, è un regalo che l’Europa fa a se stessa».