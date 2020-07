La lettera di Di Maio che spiega perché ha incontrato Letta, Draghi e Mion dei Benetton

Il direttore del Fatto Marco Travaglio nel suo editoriale di ieri ha accusato i Cinque Stelle di aver reagito all’intervista del premier Conte sulla revoca della concessione ad Autostrade con “encefalogramma piatto”: in particolare era rimasto in silenzio il ministro Luigi Di Maio. Così come in questi giorni, lui e gli altri big M5S, erano rimasti silenti sulla “vergognosa riabilitazione” di Berlusconi ad opera del Pd. Travaglio, in prima pagina, ha chiesto anche conto all’ex capo politico del Movimento dei suoi incontri con Mario Draghi e Gianni Letta: la risposta del titolare della Farnesina è stata pubblicata oggi sul quotidiano:

Gentile Direttore,

la seguente perché da qualche giorno ho notato che sta facendo notizia la mia agenda di appuntamenti, con ricostruzioni fuorvianti che con dispiacere ho letto – in parte – anche dalla sua penna. Sia ben chiaro, la stampa fa il proprio mestiere. Diceva qualcuno che il dovere dei giornalisti fosse quello di “girare la penna nella piaga”. E quindi il mio non vuole essere un attacco a chi dà le notizie. Come prima cosa voglio dire che confermo gli incontri che ho avuto e personalmente da Ministro degli Esteri credo proprio che ne avrò tanti altri. Perché da quando sono Ministro ho sempre tenuto un contatto diretto con membri di maggioranza e opposizione, come ho sempre tenuto incontri con coloro che rappresentavano e rappresentano istituzioni internazionali e nazionali. Ognuna di queste persone si rivela preziosa per uno scambio di opinioni, soprattutto quando finiamo a discutere con forza perché non la pensiamo allo stesso modo.

Ciò che sta diventando insopportabile invece è il livello di retropensiero che in questi giorni si cela dietro ad ognuno dei miei incontri. Come ad esempio l’ipotesi che sarebbe stato il mio staff a far trapelare la notizia. I giornalisti che hanno firmato gli articoli e i loro direttori possono facilmente testimoniare il contrario. SIA CON l’ex presidente della Bce Mario Draghi, sia con Gianni Letta non ci eravamo mai incontrati prima e il tutto rientra in un sano e tradizionale spirito dialogante. Nella fattispecie, peraltro, come lei ben sa, l’Italia si appresta ad affrontare una delle più importanti partite mai giocate sui tavoli europei e la Farnesina lavora in prima linea sul negoziato Ue. In questa cornice, e in virtù del particolare momento che stiamo attraversando, non trovo sconvolgente che io veda l’ex presidente della Banca Centrale Europea, visto anche il ruolo svolto dall’Eurotower negli ultimi anni a sostegno della zona euro.