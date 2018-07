Di Maio ha deciso di assumere 200 persone al ministero dello Sviluppo

Il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato ai sindacati nuove assunzioni per circa 200 unità al Mise, di cui il 10% dirigenti. Lo riferisce la Fp Cida, al termine dell’incontro tra il ministro e le sigle del pubblico impiego. Di Maio – spiega la Cida in una nota – ha illustrato le sue prossime iniziative: piano generale del personale; messa a norma delle sedi, digitalizzazione e sburocratizzazione; lotta agli sprechi. Inoltre, per rendere più omogenea e sinergica l’azione dei due ministeri, l’istituzione delle figure di un segretario generale e di un vicesegretario unici per i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo. Inoltre, Di Maio ha assicurato che saranno calendarizzati incontri ogni 4 mesi e verrà aperto un tavolo di confronto permanente fra i sindacati e il capo della segreteria del ministro.

“Abbiamo chiesto al ministro – ha spiegato Giorgio Rembado, presidente di Fp-Cida, che ha partecipato all’incontro – di caratterizzare questa nuova stagione contrattuale con un’iniziativa dalla forte connotazione politica: inserire nella prossima legge finanziaria le risorse necessarie al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per il triennio 2019-2021. Abbiamo apprezzato l’avvio del dialogo con il ministro, che nella sua veste di vice premier e’ punto di riferimento per l’impulso politico del governo. Siamo partiti con il piede giusto”. “Infine, abbiamo annunciato a Di Maio che Cida, in quanto Confederazione rappresentativa dei diritti e degli interessi dei dirigenti italiani, pubblici e privati, invierà quanto prima una richiesta formale per un incontro sul tema della previdenza. Un incontro che, nelle nostre intenzioni, servirà a fare chiarezza su un argomento che è stato travisato o, peggio, strumentalizzato con il rischio di danneggiare un’intera categoria professionale e di deteriorare il clima sociale del nostro Paese”.

Leggi sull’argomento: Chi è Perla Tiziana e perché ha bloccato tutti su Twitter