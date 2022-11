Alessandro Di Battista imita alla perfezione Giuseppe Conte | VIDEO

Si attendeva il suo rientro nel MoVimento 5 Stelle, ma quel giorno non è mai arrivato. Almeno per il momento. Nel frattempo, l’ex deputato – tra i più attivi nelle fasi iniziali del mondo pentastellato – lui si diletta in dirette social che si concentrano, in maniera particolare, sugli affari esteri. Come la guerra in Ucraina. Perché dal suo viaggio nella “Russia più profonda”, la sua narrazione attorno a quanto compiuto da Mosca è sempre stata piuttosto divisiva per l’opinione pubblica. E ora Alessandro Di Battista ha trovato il tempo per tornare in tv, e la scena in cui imita Giuseppe Conte è diventata virale.

Di Battista imita splendidamente Conte. Da #Belve, Rai 2 pic.twitter.com/knULDR03jg — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 10, 2022

Di Battista imita Conte e lo prende in giro a “Belve”

Nel corso della sua intervista a “Belve”, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2, Alessandro Di Battista ha provato a offrire un lato inedito di sé. Ha parlato dei suoi rimpianti (personali) più grandi, dell’enorme dolore per la morte della madre (deceduta per colpa di un tumore al fegato) e di quel che è stato il suo percorso politico finora, partendo dalla nascita del MoVimento 5 Stelle fino alla decisione di rimanere fuori dalla contesa elettorale (per la seconda volta di fila). Una scelta figlia di ideali diversi rispetto a quelli dei vertici pentastellati che, in sua assenza, hanno deciso di cambiare la propria natura.

Perché quel Movimento che partiva dal basso è diventato un “partito”, con uno statuto e un presidente. Quel Presidente che è anche stato capo del governo di due esecutivi sostenuti da altrettante maggioranze parlamentari differenti. Perché il rapporto con Giuseppe Conte non è mai decollato. Anzi, spesso e volentieri Alessandro Di Battista è entrato in rotta di collisione con il capo politico di quel movimento che sentiva suo e che ora non lo è più.