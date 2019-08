C’è Di Battista dietro la sbroccata di Di Maio?

Alessandro Di Battista, sottomarino gialloverde, dietro la sbroccata di Di Maio. Il Fatto Quotidiano spiega oggi in un articolo firmato da Luca De Carolis e Fabrizio D’Esposito che l’uscita del Capo Politico del MoVimento 5 Stelle sui venti punti da chiedere a Conte fa parte di una linea dura grillina guidata dagli scettici riguardo l’accordo con il Partito Democratico. Tra questi anche l’ex parlamentare:

L’ex deputato romano lo ha detto dritto a chi lo ha sentito in queste ore: “Dobbiamo alzare la posta, tanto il Pd accoglierà le nostre richieste, perché soprattutto i renziani hanno troppa paura del voto”. Però si cammina su una lastra di ghiaccio. Anche perché Di Maio continua a litigare su quella poltrona di vicepremier che pretende per contare e marcare anche Conte, troppo autonomo.

A guidarlo è sempre la paura del voto su Rousseau, l’ordalia a cui non può sottrarsi. Per questo bisogna mostrare agli iscritti che il M5S si unirà al Pd per portare avanti i propri punti di programma, le proprie battaglie. È quanto continua a chiedere soprattutto Alessandro Di Battista, il più scettico sull’accordo.

E non importa che il Pd faccia notare che il premier lo hanno indicato i 5Stelle, e che offra in cambio la casella del sottosegretario. “Il presidente è super partes” insiste Di Maio, cioè va considerato terzo. Ergo, lui deve essere vice e ministro (al Lavoro più che alla Difesa, stando all’ul timo bollettino). Però il messaggio di giornata sono i temi, per carità. “Al presidente Conte abbiamo espresso sconcerto per questo surreale dibattito sugli incarichi” giura il capo.

Così elenca i punti “imprescindibili”per il Movimento: dal blocco a inceneritori e trivelle, per andare alla revoca delle concessioni autostradali ai Benetton e alla legge sul conflitto di interesse, per arrivare al taglio dei parlamentari, “da calendarizzare subito a settembre alla riapertura dei lavori”precisa Di Maio. Il vicepremier giura di “non rinnegare nulla”dei 14 mesi con la Lega, anzi rivendica “con orgoglio”il lavoro del governo gialloverde.