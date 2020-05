«Di Battista candidato sindaco a Roma»

Di Battista capo politico del M5S? “Non so quale sarà la scelta di Virginia Raggi, ma Alessandro potrebbe magari pensare alla sua città e proporsi a sindaco di Roma, io ce lo vedrei benissimo, per amore della sua città potrebbe fare bene”: ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni e deputato M5S propone così a Dibba di fare le scarpe a Raggi e proporsi come primo cittadino della Capitale.

Sibilia ha anche parlato delle mozioni di sfiducia nei confronti di Bonafede respinte: Il voto di Renzi alle mozioni di sfiducia? “Sono quelle vicende che non capisci come si risolvono, ti chiedi perché si alzino questi polveroni incredibili. Invece di distribuire i soldi alle imprese, in un momento del genere, pensiamo ai voti di sfiducia. E’ imbarazzante mettere in piedi una cosa del genere”. L’ingresso di Maria Elena Boschi nel governo sarebbe un passaggio positivo? “L’esecutivo sta facendo bene, non ha bisogno di altre cose. Spero che in Italia Viva siano convinti per motivi politici”, ha concluso Sibilia a Rai Radio1.