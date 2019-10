Di Battista assente da Italia 5 Stelle?

Alessandro Trocino e Marco Galluzzo sul Corriere della Sera raccontano oggi che Alessandro Di Battista non ci sarà a Italia 5 Stelle, la kermesse del MoVimento 5 Stelle prevista a Napoli per festeggiare l’anniversario del M5S. Il racconto prende le mosse dall’elezione del capogruppo grillino in Senato e dall’ostracismo nei confronti di Danilo Toninelli:

A Palazzo Madama il clima è incandescente e la candidatura di Toninelli viene vista da alcuni esponenti della minoranza come un modo per Di Maio per controllare il gruppo. Se ne riparlerà dopo Napoli: nel weekend ci sarà il consueto appuntamento Italia 5 Stelle. Ospite d’onore,insieme a Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte. Assente molto probabile Alessandro Di Battista, da tempo in rotta con la dirigenza, ma lontano soprattutto per seri problemi familiari. In forse anche Beppe Grillo. Che sarebbe utilissimo per ridare morale e compattezza a un Movimento diviso, che si aspetta anche qualche contestazione.

Di Battista, che a metà settembre ha finalmente dichiarato pubblicamente che non era d’accordo con l’alleanza con il Partito Democratico e preferiva tornare alle urne (dove si sarebbe ricandidato trovando di nuovo un posto in Parlamento) interrompendo un silenzio che andava avanti da tempo, sarà però assente stavolta per motivi personali e non per un dissidio interno al M5S che comunque sembra sempre più palese e prima o poi dovrà trovare una resa dei conti.

Leggi anche: Le Iene, la grande truffa della differenziata non raccolta e Virginia Raggi che scappa