Gianluca Di Feo su Repubblica oggi se la prende con i cantieri senza regole del partito dell’onestà, ovvero della tendenza scoperta di questo governo ad attuare una deregulation sulle opere pubbliche bypassando il sistema di controlli e di certificazioni in nome della velocità di esecuzione. Una tendenza che negli anni non ha portato troppa fortuna ai governi: basta considerare il metodo Bertolaso durante il governo Berlusconi:

Proprio il Movimento 5S, storicamente paladino della legalità, adesso invece sogna di liberare i cantieri da qualunque controllo, rivitalizzando il sistema dei general contractor che ha fatto prosperare corruzione e scandali, come nei casi Expo e Mose. La ricostruzione di Genova potrebbe diventare la prova generale del cemento in deroga, come avverte Cantone: «L’eccezione si presta a diventare regola, trasformando una piccola crepa nelle diga in una vera e propria falla».

E il decreto Toninelli arriva al punto di cancellare persino la prevenzione antimafia, aprendo i subappalti alle aziende interdette dalle commesse per collusioni con i clan. Con il rischio che l’extra ordinem si trasformi in fuori legge.