Danimarca-Belgio: tutto lo stadio in piedi per Eriksen | VIDEO

Difficilmente dimenticheremo quel momento in cui Eriksen si è accasciato al suolo durante il match tra la Danimarca e la Finlandia. Undici minuti in cui l’Europa intera (e forse anche altrove) era lì a tremare per lui. Oggi, a distanza di cinque giorni, la Danimarca torna in campo contro il Belgio i Lukaku, amico e compagno di squadra del centrocampista dell’Inter, maglia numero 24. La maglia che invece Christian veste nella nazionale è la numero 10. Dieci: come il minuto in cui tutto lo stadio si è fermato per applaudire e rendere omaggio al ventinovenne, che ora sta meglio, ma che non si sa se tornerà a giocare. Di oggi è infatti la notizia che vicino al suo cuore sarà impiantato un defibrillatore.

Come sta Eriksen, il calciatore della Danimarca che ha avuto un malore in campo

Notizia di oggi: Christian Eriksen dovrà essere sottoposto a operazione chirurgica per l’impianto di un defibrillatore cardiaco automatico.”Dopo aver sostenuto diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen dovrà essere impiantato un (defibrillatore automatico. Questa misura è necessaria visto che il suo infarto è stato causato da disturbi del battito cardiaco. Christian ha accettato la soluzione, che è stata confermata anche da specialisti di fama nazionale e internazionale. Incoraggiamo tutti voi a lasciare Eriksen e la sua famiglia in pace, garantendo loro al contempo anche la giusta privacy”, si legge in una nota della Federcalcio danese.

“Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stata la cosa più importante. Quanto accaduto è stato uno shock che fa parte di me e di noi per sempre. La sola cosa importante è che Christian stia bene. Andiamo in campo per lui, lo terremo sempre nei nostri cuori”. Sono le parole affidate ai social del capitano della Danimarca, Simon Kjaer, dopo quanto accaduto sabato scorso ad Eriksen durante il match contro la Finlandia.