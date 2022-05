Ma Toninelli non ha altro da fare che stare su TikTok a commentare la lite tra Sgarbi e Mughini? | VIDEO

Il senatore Danilo Toninelli su TikTok reagisce alla lite tra Sgarbi e Mughini, come se non avesse nulla di più importante da fare

Sul suo profilo TikTok, il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si diletta a commentare notizie spiegandone il senso in videoclip di pochi secondi nonostante andrebbero sviscerate in maniera ben più approfondita. Ma tra un aggiornamento sulla cybersicurezza e un attacco a Calenda per le critiche al Metaverso, spunta un video di 5 giorni fa in cui fa una sorta di “reaction” alla lite tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show.

Danilo Toninelli, proboviro del Movimento 5 stelle e Tiktoker pic.twitter.com/YnWrIrygLK — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) May 13, 2022

Ma Toninelli non ha altro da fare che stare su TikTok a commentare la lite tra Sgarbi e Mughini?

L’ex ministro alterna gesti scomposti con le braccia a facce sorprese o deluse, probabilmente nel tentativo di delegittimare l’avversario politico Sgarbi, che pure in quel siparietto (e non solo) non ci fa una gran bella figura. Non resta che chiedersi come mai del senatore Toninelli si parli ormai più per questi episodi che per la sua attività di parlamentare della Repubblica, dopo un passaggio al governo da alleato di Matteo Salvini mentre l’accesso ai porti italiani veniva negato alle navi delle Ong cariche di migranti.