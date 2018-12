Il M5S chiede i 100mila euro di penale a Matteo Dall’Osso

Luigi Di Maio aveva detto che sul caso di Matteo Dall’Osso, deputato disabile passato dal MoVimento 5 Stelle a Forza Italia, era in corso un approfondimento e le sanzioni (o meglio: la richiesta di penali) non sarebbero state automatiche. Ad occhio era sembrato subito che il bisministro e vicepremier fosse più che altro attento a non far uscire la notizia che i grillini stavano chiedendo soldi a un disabile. Sia come sia, l’approfondimento all’epoca in corso si è concluso: ieri Dall’Osso ha ricevuto la lettera dei probiviri in cui gli si chiedono i famosi 100mila euro di penale. Scrive oggi Il Messaggero:

È lunga tre pagine la lettera dei probiviri M5S indirizzata all’ex pentastellato Matteo Dall’Osso passato al gruppo di FI. Dall’Osso, malato di sclerosi multipla, aveva rotto con i 5 Stelle dopo che era stato bocciato il suo emendamento per dare più fondi per i disabili. La lettera, dai toni molto simili a quelli che si userebbero in una azienda, ricorda a Dall’Osso i termini del contratto da lui firmato in occasione della formazione delle liste per cui ora rischia anche una “multa” da 100.000 euro. Multa,come l’intero “contratto” di dubbia costituzionalità poiché la Carta esclude il cosiddetto “vincolo di mandato”.

E non è tutto. Ieri il deputato PD e costituzionalista Stefano Ceccanti ha chiesto conto in Aula al presidente della Camera Roberto Fico (quello “diversAHAHAHAHAHAH”) conto della lettera inviata a Dall’Osso. Il dialogo riportato sul suo profilo Facebook fa ridere ma è drammatico (cit.):