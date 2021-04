Crosetto e il tweet contro i fascisti: “Giù le braccia di questi parassiti dai ristoratori”

Finalmente un uomo di destra, Guido Crosetto, fondatore ed esponente di punta di Fratelli d’Italia, ha avuto il coraggio di dire quello che è sotto gli occhi di tutti e che, faticosamente, ripetiamo da giorni: i fascisti, neofascisti o parafascisti che, ancora ieri, sono scesi in piazza a Roma in prima fila al corteo dei ristoratori finiscono per sporcare, infangare e delegittimare una protesta sacrosanta che non può e non deve essere politicizzata in alcun modo.

“Lo dico da giorni” ha scritto Guido Crosetto su Twitter, “i peggiori nemici di chi protesta (giustamente) sono quei parassiti che colgono ogni occasione per farsi pubblicità con la violenza, i cori, le bandiere ed i bracci tesi. Si facciano le loro manifestazioni e lascino in pace chi manifesta perché è disperato.”

Poche parole, ma chirurgiche, che mettono finalmente nella giusta dimensione (anche a destra) un fenomeno che in molti – Next Quotidiano compreso – avevano provato a portare all’attenzione nei giorni scorsi, denunciando come la strumentalizzazione di una protesta giusta finisse per disinnescare le istanze della stragrande maggioranza di ristoratori onesti che magari non hanno neanche la forza, le risorse, l’organizzazione per scendere in piazza, e che vedono le proprie battaglie sequestrate da un nugolo di braccia tese, banalizzate e ridicolizzate da un paio di corna stile QAnon e squalificate da cariche, lanci di oggetti e violenza, che finiscono puntualmente col fagocitare l’attenzione mediatica e cancellare le legittime richieste di lavoratori che, da un anno ormai, patiscono, come e più di altri, le conseguenze sociali ed economiche della pandemia.

Crosetto, col suo tweet, ha messo a nudo questa strumentalizzazione, lanciando un sasso a destra, dove invece da anni i leader dei due principali pariti (uno dei quali proprio quello di Crosetto) stuzzicano e solleticano la pancia di quella destra estrema e irricevibile senza riuscire ad esprimere parole chiare di distanza dal fascismo e dai suoi derivati. Lo ha fatto Crosetto per tutti. Qualcuno prenda esempio.