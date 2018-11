Il senso della Lega per la trasparenza

Il Prof. Cottarelli, bestia nera dei minkio-sovranisti, in un tweet ha informato che “Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno chiesto all’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (presso l’Università Cattolica) di inviare entro il 13 novembre una memoria scritta sui documenti di bilancio 2019-2021. Come direttore dell’Osservatorio, ringrazio le Commissioni per questa opportunità”. Anche noi come cittadini siamo grati a queste auguste Commissioni del loro impegno per la trasparenza dei bilanci di un’Università privata. Immagino che i politici sovranisti stiano facendo del loro meglio per compilare le liste dei professori in modo da poter censire coloro che si rifiutano di giurare fedeltà al regime, seguendo l’esempio dei loro ispiratori che ridussero il paese ad un ciofeca autarchica.

Grati ai nuovi federali vogliamo invitarli a non demordere su questo cruciale impegno. Ad esempio è imperativo che le Commissioni bilancio di Camera e Senato richiedano all’Università Cattolica tutte le informazioni sui contratti e i salari pagati all’Onorevole Claudio Borghi presidente della Commissione bilancio della Camera. Come mai tra tanti brillanti accademici italiani e cittadini italiani in possesso di un Ph.D. dalle migliori università internazionali sia stato scelto proprio il Borghi in questione. In che modo è stata attuata la selezione, quali criteri hanno determinato la preferenza rispetto agli altri candidati (chi erano costoro?) e in che modo è stato determinato il compenso? In definitiva quali corsi ha insegnato il Borghi all’Università Cattolica e quali titoli potesse vantare per ricoprire l’incarico. Quale autorità accademica ha preso la decisione? Chi era il responsabile del Dipartimento che conferì l’incarico al Borghi?



Allo stesso modo le suddette Commissioni dovrebbero dimostrare tutta la loro serietà richiedendo che l’Associazione Asimmetrie – animata dal Senatore Alberto Bagnai, all’epoca esponente di sinistra poi improvvisamente e inspiegabilmente passato al partito di Salvini – renda noti i nome di coloro che hanno generosamente versato nelle sue casse per un totale di 153.469,46 euro nel 2017 e di 139.203,51 euro nel 2016. E sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i donatori di sinistra dura e pura dell’improvvisa conversione al leghismo dell’esponente più famoso di Asimmetrie. Insomma è cruciale che la trasparenza venga praticata innanzitutto dai politici di primo piano. Specie quelli di un partito dal cui bilancio inspiegabilmente sono venuti a mancare 49 milioni di fondi pubblici. Siamo assolutamente sicuri che le suddette commissioni saranno in prima fila per assicurare che gli esponenti della Lega vengano chiamati a rispondere in parlamento di questi fatti accertati dalla magistratura. Per fugare qualsiasi dubbio che tali soldi abbiano finanziato le campagne elettorali di qualcuno a danno di altri.