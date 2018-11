Borghi, il tweet sull’Italexit e il doppio binario sull’uscita dall’euro

Ieri abbiamo raccontato del parapiglia suscitato dal blog Zerohedge che ha attribuito alla Reuters un lancio di agenzia in cui il presidente della Commissione Finanze della Camera Claudio Borghi rispondeva a un utente che gli dava del traditore della causa dell’uscita dall’euro che per l’Italexit ci vuole la maggioranza. Oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore riepiloga i fatti e segnala che a prescindere dal presunto “incidente”, c’è un problema:

Il cielo si apre quando Riccardo Puglisi (docente di economia a Pavia, nemico giurato di Borghi su twitter e non solo) “traduce” il tutto in una notizia in inglese, secondo cui il «Chief economic advisor» di Salvini dichiara che se la Lega avrà la maggioranza alle prossime elezioni l’Italia uscirà dall’euro.

La lingua aiuta, il tutto viene ripreso da Zerohedge (530mila follower su Twitter) che per errore attribuisce la notizia alla Reuters. L’agenzia di stampa smentisce, Borghi ricostruisce. E si infuria, annuncia esposti e «valuta» denunce.