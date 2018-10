Il consigliere del MoVimento 5 Stelle di Moncalieri Cosimo Ettorre ha trovato un modo piuttosto curioso di prendersela con la manifestazione del Partito Democratico a Piazza del Popolo: ha pubblicato una foto che mostra il pulmann del PD Forlì in partenza per Roma e ha sottolineato che a prenderlo erano molti anziani.

Il consigliere M5S che dice che alla manifestazione PD sono tutti vecchi

«Se riuscissero ad organizzarsi, temo fortemente che la gioventù piddina in rivolta potrebbe far cadere il governo. Suggerirei loro di rimanere compatti ma suddividersi in gruppi in base alle patologie che colpiscono gli anziani: in testa i diabetici, afflitti da prostatite sulla sinistra del corteo, vittime Alzheimer e demenza senile sulla destra, problemi di osteoporosi in fondo al corteo -potrebbero rallentare-», ha scritto il consigliere su Facebook attirandosi, com’era prevedibile, le risposte piccate degli avventori.

“Sei davvero caduto in basso se non ti resta che fare questa propaganda sciatta. In piazza i giovani, quelli ai quali stiamo regalando un’enorme ipoteca c’erano. Erano in molti e le bandiere della giovanile spiccavano con orgoglio. Potrei spammarti di foto, ma non userò le loro immagini per dare seguito alla tua meschinità. E credimi con questo post ti sei fatto proprio la figura del coglione”, scrive ad esempio Elena. Anche Libero ha scelto di seguire la stessa vena satirica del consigliere di Moncalieri nella prima pagina di stamattina: