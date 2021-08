Cos’è il semestre bianco e cosa cambia per il Presidente Mattarella?

Durante il semestre bianco Mattarella non potrà sciogliere le camere, ma avrà moltissimi altri compiti. Ecco cosa può e non può fare il Capo dello stato

Il tre agosto è cominciato il semestre bianco che accompagnerà a conclusione il mandato di Sergio Mattarella, cominciato a gennaio 2015 e caratterizzato da momenti durissimi. Dalla richiesta di impeachment, fino al Coronavirus. Nel mezzo il crollo del Ponte Morandi ad altri passaggi che segneranno irrimediabilmente la storia del nostro paese.

Comincia il semestre bianco, cosa cambia per Mattarella? Non potranno essere sciolte le camere

In Italia si è soliti dire che il Presidente della Repubblica ha un ruolo di rappresentanza. E che tra un elezione e l’altra è solito inaugurare luoghi e presenziare ad iniziative. Varrebbe la pena chiedere a Mattarella se il suo settennio sia aderente a questa descrizione. Quello che è certo, perché disposto dall’articolo 88 della Costituzione, è che da ora fino all’elezione di un nuovo capo dello Stato non cambierà non sarà possibile sciogliere le camere: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. L’idea dei padri costituenti è stata quella di impedire che a ridosso del cambio alla guida del paese, un presidente potesse sciogliere le camere e procedere ad elezioni in favore di schieramenti politici più compiacenti. Questo strumento giuridico aiuta molto la stabilità dell’esecutivo, soprattutto in caso di governi deboli. Tipo quello attuale: trovare una quadra attorno alla mancanza del capo dello Stato, impedisce voli pindarici ai politici più facinorosi.

Comincia il semestre bianco, cosa cambia per Mattarella? I compiti che non vanno mai in deroga