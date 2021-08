Il 5 agosto dello sport mondiale è stato un giorno storico, due annunci hanno scosso gli appassionati: Valentino Rossi, dopo 25 anni scende dalla moto, e Lionel Messi dopo 21 anni lascia il Barcellona (ma non il calcio). La pulce è senza contratto, il Barça non può permettersi di rinnovare il contratto della pulce: «Nonostante le parti abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi stesso, questo non può più accadere a causa dei regolamenti della Liga spagnola sulla registrazione dei giocatori».

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Dopo il caos invernale della Sueprlega, i club che avevano puntato su quei fondi per una programmazione credibile sono rimasti con le polveri bagnate. Ecco allora che il Mercato è nelle mani di tre club, di cui due della stessa proprietà: Manchester City e Psg, dei cugini emiratini Khaldun al-Mubarak e Nasser Al-Khelaïfi, e i blues del super noto Roman Abramovich

Cosa farà Messi ora che ha lasciato il Barcellona? La rotta di Parigi

Una delle ipotesi più suggestive è quella che porterebbe il numero 10 più forte del mondo ai piedi della Torre Eiffel. I francesi dopo essere stati tra i pochi grandi club a boicottare la Superleague, hanno realizzato un mercato faraonico. Al momento hanno portato alla corte di Tuchel il portiere azzurro Donnarumma, l’esterno ex inter Hakimi, il centrale e già capitano del Real Madrid Sergio Ramos e il centrocampista ex Liverpool Wijnaldum. Con Messi completerebbero un organico da paura e per l’ennesima volta sarebbero pronti ed attrezzati per lanciare l’assalto alla Champions, con Neymar e Mbappe sarebbero pronti a creare la squadra sulla carte in grado di mettere più campioni tutti insieme nella stessa rosa.

Cosa farà Messi ora che ha lasciato il Barcellona? Pep lo aspetta

Il City è forse il progetto tecnico che potrebbe attrarre di più il calciatore argentino. Ritroverebbe il suo storico allenatore Pep Guardiola, da lì erano cominciate alcune avventure leggendarie. La squadra è di altissimo profilo, la rosa eccezionale e sprovvista di un vero e proprio attaccante. Tanto più dopo la partenza di Aguero e la stagione sottotono di Gabriel Jesus.

Cosa farà Messi ora che ha lasciato il Barcellona? Londra strada tiepida

I blues non sono una destinazione credibile al momento, ma certamente sono una meta possibile. Il problema di Messi è che oltre ad un progetto in grado di convincerlo ci vogliono anche le disponibilità economiche per mantenerlo. Ecco allora che il Chelsea potrebbe essere una sua squadra, sebbene i 130 milioni sul piatto offerti per l’attaccante nerazzurro Lukaku potrebbero di fatto togliere i blues dalla corsa a chi si accaparra il giocatore.