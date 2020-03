Coronavirus: Salvini annuncia su facebook le misure più restrittive su tutta Italia

Matteo Salvini su Facebook annuncia misure più restrittive per fermare il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 mentre si attende a minuti una conferenza stampa di Giuseppe Conte. Nel post Salvini scrive:

Ho subito contattato i segretari di maggioranza e opposizione, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute, ho ascoltato numerosi medici, sindaci, governatori, imprenditori, lavoratori e associazioni. La gravità della situazione impone scelte forti, chiare, uniformi, immediate: per mettere in sicurezza il Paese, per il bene dei nostri figli, serve applicare le misure più restrittive per persone e attività (fatte salve quelle di fondamentale necessità pubblica), a TUTTO il territorio nazionale, senza distinzione. Subito, senza eccezioni.

Chiudere adesso per riaprire il prima possibile in piena salute, sanitaria, sociale ed economica, con la garanzia assoluta che nessuno perderà lavoro e risparmi grazie a coperture economiche eccezionali e certe, dall’Italia e dall’Europa.

Nei momenti eccezionali, servono scelte eccezionali.

Nel post Salvini ha un tono insolitamente serio e rispettoso. Conte tra poco in conferenza stampa annuncerà che il governo intende uniformare le misure contro il Coronavirus in tutta Italia, ricorrendo anche a provvedimenti più forti, se ce ne fosse bisogno, ma senza creare inutili allarmismi e, soprattutto, mantenendo un dialogo costante con i governatori. Sono questi, stando a quanto si apprende, gli obiettivi che premier e ministri intendono perseguire con la cabina di regia che si e’ riunita oggi nella sede della Protezione Civile e alla quale hanno partecipato, oltre il Capo dipartimento e commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, il ministro per i rapporti con le Regioni, Francesco Boccia, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. In conference call, poi, hanno partecipato tutte le Regioni attraverso i vari governatori e i loro delegati. Le riunioni della cabina di regia continueranno ad essere quotidiane e, dopo aver reso omogenee le misure per lavoratori e merci – ieri – e aver chiuso gli impianti sciistici – oggi – domani si passerà al nodo degli aeroporti, alla presenza della ministra Paola De Micheli e di Boccia, che vede il suo ruolo di cinghia di trasmissione fra governo e regioni rafforzata nelle ultime ore.