I leghisti chiedono il televoto alla Camera

Il Coronavirus fa innervosire anche il Parlamento. Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano fa sapere oggi che i leghisti si trovano con molti onorevoli e senatori in difficoltà a causa della quarantena nel lodigiano. E propongono di far votare da casa:

Quando la seduta riprende nel pomeriggio però la questione si fa tutta politica,perché il weekend si avvicina e ben 40 eletti in Lombardia temono di venire fermati sulla via del ritorno per Roma, come è accaduto al loro collega della Lega, Guido Guidesi, in auto quarantena nella natia Lodi. “Dev’essere messo in condizioni di partecipare ai lavori parlamentari o bisogna chiarire che in questo momento la Camera non è nel suo plenum”, spiega Raffaele Volpi del Carroccio mentre al Senato si crea pure un caso Augussori, un altro leghista in isolamento che rischia di saltare il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere che riguarda Matteo Salvini per la Open Arms. Fico è costretto a convocare un ufficio di presidenza per stamattina per affrontare la questione della garanzia della rappresentanza.