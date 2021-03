La situazione dei dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 22 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.159 nuovi contagi e 300 decessi di ieri: 13.846 nuovi contagi e 386 morti. Aumentano sia le terapie intensive (+62), che i ricoveri (+565). Il tasso di positività è all’8,2%, le dosi somministrate sono 7.894.659.

22 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I contadi di oggi 22 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1832 tamponi: 833 nel percorso nuove diagnosi (di cui 131 nello screening con percorso Antigenico) e 999 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 265 (46 in provincia di Macerata, 148 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 16 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). In Veneto oggi si registrano 981 contagi Covid e 14 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Crescono i ricoveri negli ospedali: sono 1.671, in aumento di 32 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 238, 12 in più rispetto a ieri. In Basilicata 24 nuovi casi positivi su un totale di 392 tamponi molecolari. 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. In Molise 18 nuovi positivi e 5 decessi. In Toscana 1.140 positivi in più rispetto a ieri (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Oggi si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e 7 donne con un’età media di 77,9 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.706 (53 in più rispetto a ieri, più 3,2%), 245 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). In Sardegna (da oggi zona arancione dopo essere stata bianca) sono 161 i nuovi positivi e 5 i decessi. Diminuiscono in Puglia i nuovi contagi, che diventano 844 con un tasso di positività al 17,34 per cento, 10 i decessi. 1407 i positivi nel Lazio, 19 i decessi. In Campania (dove oggi molte persone non si sono presentate alla vaccinazione prenotata con AstraZeneca), sono stati registrati 1313 i nuovi contagi e 43 decessi. Friuli-Venezia Giulia: con 405 nuovi positivi e 17 morti. In Valle D’Aosta 52 nuovi positivi su 169 tamponi, con il tasso di positività al 30,77%. Umbria: 71 nuovi positivi, 4 i decessi. In Piemonte sono 1521 i nuovi contagi, 40 i morti. Emilia Romagna: 2118 nuovi contagiati e 44 decessi, con il tasso di positività al 21,70%. In Calabria 156 nuovi positivi, 6 i morti. Nella provincia di Bolzano ci sono 31 nuovi casi, in quella di Trento se ne contano 80, con 6 decessi.