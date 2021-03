Dopo i 25.735 con 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 21 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 20.159 nuovi contagi e 300 morti. Sono 7.763.684 le dosi di vaccino somministrate fino a oggi. Aumentano le terapie intensive (+66) e il tasso di positività sale al 7,3%.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 21 marzo

La ripartizione dei nuovi positivi di oggi 21 marzo regione per regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 15.583 test. Il tasso dei nuovi positivi è 9,69%. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856, con il tasso di positività al 15.58 e circa 200mila vaccinati. In Basilicata 147 nuovi casi positivi su un totale di 1.524 tamponi. In Veneto 2.044 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 20 decessi, con un aumento delle terapie intensive (+10). Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.399 tamponi sono stati rilevati 906 nuovi contagi con una percentuale di positività del 12,24%. In Puglia si segnalano, nelle ultime 24 ore, 1.983 nuovi positivi su 11.296 tamponi processati, con un tasso di positività al 17.55% e un numero di vaccinati totali che sfiora le 500mila unità. In Piemonte 2.141 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,76 % dei 10.598 tamponi processati. Le vittime segnalate nelle ultime 24 ore sono 24. In Campania sono 2.196 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 20.921 tamponi. Ventotto le vittime. Nel Lazio si registrano 1.829 casi positivi su 17.458 tamponi, per un tasso di positività del 10.48%. 24 i decessi. In Molise i nuovi positivi sono 62, su un totale di 831 tamponi (tasso di positività al 7.46%). In Umbria aumentano i positivi, che superano soglia 200 (206 per la precisione). Sono 12 i decessi e il tasso di positività si ferma al 7,38%. In Emilia Romagna la situazione è più o meno stazionaria, con 2560 nuovi positivi e 47 decessi. Diminuiscono le terapie intensive e cala il tasso di positività (11,78%): i vaccinati totali sono 670.141. La provincia di Bolzano conta 120 positivi, su 1230 tamponi e il tasso di positività al 9,76 per cento. In provincia di Trento i numeri sono più elevati, con 307 nuovi positivi, 2 decessi e il tasso di positività al 13,86%. La Sardegna, che passa da bianca ad arancione, conta 102 nuovi positivi e 2 decessi. La Valle d’Aosta ha registrato 61 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 30 per cento (202 tamponi in totale). In Sicilia i nuovi positivi sono 782, 10 i decessi. In Liguria 458 positivi, 5 decessi e tasso di positività al 6,34%. In Abruzzo 370 nuovi contagiati, e 35 decessi. Calabria: 394 nuovi positivi, 4 decessi e tasso di positività all’11,53%. Lombardia: 4.810nuovi positivi su 56.383 tamponi effettuati, 78 decessi e tasso di positività all’8,53%.