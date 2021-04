L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 14 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.447 nuovi positivi e i 476 decessi di ieri: articolo in aggiornamento.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 14 aprile

Nessun decesso e 60 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta che portano il totale dei pazienti affetti dal virus da inizio epidemia a 10.195 i casi positivi attuali sono 1142, **in aumento** di 22 unità’ rispetto a ieri di cui 66 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 1064 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8617, + 38 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi è di 105.020, +687, di cui 19.636 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi registrati in Valle d’Aosta di pazienti positivi al Covid sono 436. In Toscana sono 1.168 i nuovi casi di positività al Covid (1.133 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 212.025 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 179.190 (84,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.837 tamponi molecolari e 9.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 8.326 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.077, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.946 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 32 nuovi decessi: 25 uomini e 7 donne con un’età media di 80,6 anni. In Basilicata sono 213 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (210 sono residenti), su un totale di 1.450 tamponi molecolari, e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Potenza e Rotondella. I lucani guariti o negativizzati sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.149 (+146), di cui 4.968 in isolamento domiciliare. Sono 15.289 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 476 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181: al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 29 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 18 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (12). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 298.648 tamponi molecolari, di cui 274.641 sono risultati negativi, e sono state testate 176.047 persone.