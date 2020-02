E tu vuoi più bene al “fascista” Conte o allo “sciacallo” Salvini?

Giuseppe Conte rilascia oggi un’intervista a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera in cui risponde alle accuse della Lega sulle sue leggi fasciste e torna ad accusare Matteo Salvini di fare sciacallaggio sul Coronavirus:

Le vostre scelte hanno contribuito a far crollare l’immagine dell’Italia nel mondo?

«Questo è il momento della coesione e dell’unità nazionale, non della polemica. L’Italia si aspetta da tutte le forze politiche un atteggiamento responsabile, ispirato a collaborazione e professionalità. Le nostre decisioni poggiano sempre sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Nel dibattito pubblico si dice di tutto e di più; ma dobbiamo fidarci del giudizio degli esperti e poi tenere sempre conto della concreta praticabilità delle soluzioni, non limitandosi a valutarle solo in astratto».

Per la Lega lei è un «fascista» che vuole «pieni poteri».

«A chi vuole speculare e a chi ci accusa di voler assumere “pieni poteri” rispondo che stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità».