L’ultimo video della propaganda di Kim Jong Un in Corea del Nord sembra un trailer di una serie televisiva: mostra il leader mentre assiste e coordina il lancio del missile “Hwasong-17”, un balistico intercontinentale che il regime ha intenzione di utilizzare per trasportare testate nucleari anche a lunga distanza. Durante il lancio – riporta il giornale Rodong Sinmun – Kim Jong Un avrebbe detto che la Corea del Nord sarebbe pronta a impiegarlo come arma di deterrenza: “Chiunque cerchi di interferire con la sicurezza del paese pagherà un prezzo molto alto”.

Il video della tv della Corea del Nord con Kim Jong Un in occhiali da sole che presenta un nuovo missile

L’agenzia ufficiale di stampa Kcna ha riportato altre parole pronunciate dal leader: “Questo missile renderà di nuovo chiaramente consapevole il mondo intero del potere delle nostre forze armate strategiche”. La Corea del Nord, agli occhi del suo presidente, è ora “del tutto pronta per un confronto di lungo periodo con gli imperialisti statunitensi”.

L’arma fu presentata alla stampa e al mondo per la prima volta a ottobre 2020: sfilò in Piazza Kim Il-sung durante una parata militare su un lanciatore motorizzato. Il suo lancio ha preoccupato i Paesi vicini, tra i quali Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. Non era mai stato testato con successo in precedenza.

“Il missile, lanciato dall’aeroporto internazionale di Pyongyang, ha viaggiato fino a un’altitudine massima di 6.248,5 km e ha volato per una distanza di 1.090 km per 4.052 secondi prima di colpire con precisione l’area prestabilita in acque aperte” nel Mar del Giappone – Mare dell’Est (Orientale), ha precisato il dispaccio dell’agenzia Kcna. Per il segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha parlato con il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, e il sudcoreano, Chung Eui-yong, il lancio “è una violazione palese di varie risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu”.