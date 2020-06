Conte pronto a usare il veto sul bilancio per il Recovery Plan

Tommaso Ciriaco su Repubblica spiega oggi che Giuseppe Conte è pronto a usare il veto sul bilancio UE contro i paesi che stanno ostacolando il Recovery Plan (Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda): il presidente del Consiglio è disposto ad accettare una piccola sforbiciata per l’intero piano ma non ad andare oltre.

In realtà, il premier permetterà come detto che qualche miliardo si perda per strada. Il piano a cui lavora il presidente del Consiglio Ue Michel, in vista del nuovo eurosummit di metà luglio, potrebbe tagliare il budget del fondo di un centinaio di miliardi. Per l’Italia significherebbe passare da 172 a 150 miliardi. Oltre, però, sarebbe inaccettabile. Per questo, Conte si prepara a fare muro, giocando di sponda con Spagna e Francia. E a tessere la tela diplomatica in vista dell’appuntamento di Bruxelles. Da lunedì in poi, ha in agenda una serie di contatti telefonici con i leader continentali – non solo Merkel, Macron, Michel e von der Leyen, ma anche alcuni capi di governo dei Paesi frugali capitanati dall’Austria – per chiarire soprattutto un punto: «Recovery e rebates devono essere due meccanismi indivisibili, solo così l’Italia avrà un atteggiamento più flessibile su alcuni aspetti più anacronistici come gli “sconti” sul bilancio».